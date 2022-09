COMMISSO, Se non si alzano i ricavi si vivacchia

Durante la conferenza stampa, Rocco Commisso ha toccato molti punti, fra i quali quello legato all'importanza dei ricavi nel mondo del calcio: "Il mio sogno è vincere ogni anno il campionato, ma non è un obiettivo realizzabile e concreto. Se non si alzano i ricavi si vivacchia. Adesso siamo in questa situazione. C'è anche il Fair Play finanziario. L'operazione di Vlahovic è stata fenomenale. Stamattina ho visto Pogba, Kessie, Dybala, Beloltti, Kamara, e altri giocatori a parametro zero. Invece io Vlahovic l'ho venduto a 75 milioni".