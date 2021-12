COMMISSO, Ricordo che DV9 è nostro. Voglio rispetto

La notizia con le dichiarazioni di Rocco Commisso a Radio 24 è la più letta di oggi su FV. Ecco una parte delle parole pronunciate dal patron viola:

Vlahovic è una questione chiusa?

"Per prima cosa non posso dirlo, perché qui non siamo ancora alla fine. Ricordate quanto mi hanno criticato quando ad ottobre sono stato trasparente coi miei tifosi sulla situazione Vlahovic? Dicevano che eravamo rovinati. Eppure nelle 7 partite prima dell'annuncio ha fatto 4 gol di cui 3 su rigore, dopo invece 8 gol di cui uno su rigore. Io credo di averlo motivato, poi devo dire che è un professionista e posso solo parlarne bene. Io però non mi faccio ricattare da nessuno, se mi posso tutelare legalmente lo faccio. Ci sono cose che non sono neanche legali. Non so se va alla Juve ma voglio dire a loro, all'Arsenal e a tutto il mondo che la Fiorentina è padrona del cartellino di Vlahovic. Io non sono uno di quelli che non paga stipendi da mesi, voglio rispetto".

