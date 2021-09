COMMISSO, Napoli? Sono ottimista. Su Vlahovic...

Il presidente Rocco Commisso ha parlato della sfida di domenica tra la Fiorentina Napoli, direttamente da Coverciano dove si svolgeva l'evento "Premio Nereo Rocco" organizzato dalla Settignanese. Queste le parole del patron viola: "Sono ottimista, secondo me i ragazzi faranno una buona partita. Il Napoli ha una bella squadra. Non vorrei più vedere gli episodi di Bergamo che sono capitati a Vlahovic, noi rispettiamo gli altri e vogliamo rispetto. De Laurentiis sta facendo buone cose. Chi è entrato nel calcio comprando una società con un costo basso generalmente va meglio. Non come me (ride, ndr).

Sul rinnovo di Vlahovic ha aggiunto: "Mi sto un po' infastidendo, la Fiorentina non è solo me e neanche solo Vlahovic. C'è tutta la squadra e tutto il gruppo, e qualcuno che cerca di distrarre questo gruppo. Io spero che il rinnovo si faccia nel più breve tempo possibile, perché ho avuto tanta pazienza su questa vicenda. Avevo detto che se ne sarebbe parlato dopo le nazionali ma invece non è successo nulla".