COMMISSO, Ligabue e la prima volta in balaustra

Non si fermano i movimenti fiorentini di Rocco Commisso. Il proprietario e presidente della Fiorentina si trova infatti nella sua nuova casa sportiva, il Franchi, in cui sta andando in scena il concerto live di Ligabue, al quale è stato invitato qualche tempo fa, come anticipato da noi di FirenzeViola.it (LEGGI QUI). Per lui tra l'altro, come si può vedere nella foto esclusiva di FirenzeViola.it, è stata anche l'occasione per mettere la prima volta i piedi nella balaustra della tribuna d'onore.