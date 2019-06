COMMISSO, Il patron lascia l'albergo, i tifosi...

Poco fa Rocco Commisso ha lasciato il suo albergo in centro in compagnia di Joe Barone, il nuovo patron è in procinto di raggiungere il centro sportivo di Coverciano dove dovrebbe nuovamente incontrare Giancarlo Antognoni. Dopo aver dribblato qualche domanda sul futuro societario Commisso si è nuovamente concesso ai tifosi che lo hanno circondato per selfie e foto di rito. A chi gli diceva "Presidente ti vogliamo bene" lui rispondeva "ma solo oggi?" cercando la risposta "No, sempre...".