COMMISSO, I complimenti alla squadra dopo la vittoria

Il Presidente Commisso, nel post gara, ha fatto i complimenti a Danilo Cataldi per il gol e per la dedica a Edoardo Bove. Ha anche elogiato Mister Palladino e tutta la squadra. Si è detto soddisfatto per la vittoria e per il record storico di 8 vittorie consecutive raggiunto. Ora l'attenzione è rivolta alla Conference League e al prossimo incontro con il Bologna.