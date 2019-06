COMMISSO, Ecco il perché della maglia numero 5

In tanti si saranno chiesti il perché Rocco Commisso, durante il bagno di folla che lo ha visto protagonista sul terreno di gioco del Franchi, abbia mostrato ai 6.000 tifosi presenti in tribuna una maglia della Fiorentina con il numero 5. Esiste tuttavia una motivazione ufficiale: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il nuovo proprietario viola quando giocava a pallone da ragazzo (per il tycoon l’esperienza più importante è stata quella con la maglia della Columbia Business School, nella quale giocava da centrocampista) ha sempre avuto sulle spalle il numero 5 e anche quando nel gennaio 2017 è diventato proprietario dei New York Cosmos nella cerimonia di presentazione nella Grande Mela ha sfoggiato una divisa biancoverde (colore sociale del club) con il numero 5 sulle spalle.