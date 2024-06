COMMISSO, È in America: partenza alimenta voci addio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stata quella legata alla partenza a sorpresa di Rocco Commisso in direzione America: nel focus proposto dalla nostra redazione viene messo in evidenza come di certo la partenza del presidente della Fiorentina, oltre che escludere un intervento in prima persona nella paventata conferenza stampa di martedì prossimo, terrà ancora vive le tante voci che nelle ultime ore hanno cominciato a circolare su una presunta cessione del club.

