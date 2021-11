COMMISSO, Compleanno e ritorno in città. Il regalo...

In uno degli articoli pubblicati in giornata sul sito di FirenzeViola.it spazio anche all'uomo del giorno, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che oggi ha spento 72 candeline e che a breve farà il suo ennesimo ritorno in suolo italiano. Chissà che il suo arrivo non possa servire anche a portare in dote qualche regalo, dato che siamo pure in avvicinamento al Natale... Di sicuro, c'è che a Firenze, al primo posto della sua agenda, ci sarà da mettere un punto sul caso Vlahovic da lui stesso aperto, un paletto che dia maggiore stabilità rispetto al rincorrersi odierno di voci. Commisso potrebbe tornare dagli Stati Uniti portandosi in valigia una nuova proposta per convincere il suo bomber principe Dusan Vlahovic a firmare quel rinnovo di contratto che ormai nell'universo viola è vissuto alla stregua di un incubo.

Clicca qui per leggere l'articolo completo.