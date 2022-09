COMMISSO, Ciò che ha fatto Spalletti è inaccettabile

Intervenuto in conferenza stampa, il Presidente Rocco Commisso ha voluto commentare quanto successo fra i tifosi viola e Spalletti nel giorno di Fiorentina-Napoli: "Dal primo giorno ho chiarito d essere contro il razzismo. Ricordo gli episodi di Dalbert e Boateng. Esiste però il razzismo degli italiani contro quelli del sud. Io su Napoli avrò però sempre belle parole. Chiedo però rispetto per i miei tifosi, perché quello che ha fatto Spalletti non è accettabile, è andato contro il tifoso. Ai miei dico di fare i bravi, ogni volta che succede qualcosa devo pagare. I fiorentini non meritano però di essere definiti razzisti".