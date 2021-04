COMMISSO, Battuta con indizio sul nuovo allenatore

Nelle dichiarazioni di ieri sera, dopo la vittoria della Primavera viola che ha conquistato la sua terza Coppa Italia di fila, il presidente Rocco Commisso ha lasciato per strada un indizio sul tanto chiacchierato prossimo allenatore della Fiorentina. "Mi piacciono gli allenatori giovani, non i vecchietti come me", la battuta di Commisso, che di fatto ha tenuto aperte entrambe le principali porte attuali, rappresentate da De Zerbi da una parte e Gattuso dall'altra. Ma non sono gli unici "giovani": QUI l'approfondimento di FV su uno dei temi che maggiormente coinvolge chi ci legge.