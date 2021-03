COMMISSO ATTESO A FIRENZE ENTRO IL GENOA: I PIANI DEL PRESIDENTE

Rocco Commisso è atteso a Firenze nel corso della settimana appena cominciata. Se i piani verranno confermati, nonostante zone rosse e limitazioni Covid, il presidente della Fiorentina arriverà nei prossimi giorni e in teoria dovrebbe essere presente anche alla prima partita del Iachini bis contro il Genoa. Il tycoon italo-americano inizialmente era dato in arrivo a metà mese, poi i calcoli relativi alla sosta per gli impegni delle Nazionali, hanno spinto il patron a rimandare l'arrivo di qualche giorno.

Commisso avrà un'agenda ricca di impegni, a cominciare da nuovi incontri con l'amministrazione di Bagno a Ripoli per far fronte al ricorso al presidente della Repubblica presentato da Italia Nostra, passando ovviamente per il classico tempo da spendere insieme alla squadra e insieme al vecchio nuovo allenatore rimasto sempre in ottimi rapporti con Commisso fino ovviamente ai contatti con Nardella per il Franchi e chissà anche per il nuovo stadio.

Saranno giorni bollenti anche sul piano della programmazione per il futuro. Perché se è certo che Iachini porterà in fondo la stagione corrente, lo è praticamente anche il fatto che si ripartirà da un nuovo allenatore dopo che tutti gli accordi in essere stanno viaggiando a vele spiegate verso la conclusione. Anche quello di Pradè. L'attuale ds è uno dei professionisti viola in bilico e che rischiano la conferma. Rischia, ma non è certo di concludere la carriera fiorentina. L'ipotesi di un cambio di ruolo con l'arrivo di un nuovo direttore sportivo è tra le possibilità che verranno prese in considerazione.

Ancora poche ore e i piani di Commisso potrebbero finalmente essere più chiari. Il ritorno del presidente, nel momento più caldo della stagione, sarà utile non solo per il presente ma anche per conoscere finalmente i primi passi verso la prossima stagione.