COMMISSO/2, V. Park? Politica mantenga promesse

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, nella lunga intervista al sito ufficiale, ha parlato anche del Viola Park tra timori e speranze, con un appello alla politica: "Siamo ad un ottimo punto. I costi si sono alzati: ad oggi siamo a 90 milioni, ma i lavori proseguono spediti. Mi auguro di non avere brutte sorprese: sento voci che dicono che non c'è la possibilità di fare campi sintetici, ma spero solo che siano delle voci. Voglio ricordare alla politica fiorentina e toscana che le promesse si devono mantenere. A dicembre speriamo di inaugurare il nostro Viola Park. Abbiamo già pagato 3 milioni di oneri al comune per i parcheggi e per la tramvia".

