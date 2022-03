COMING SOON

Particolarmente difficile pazientare, tanto in più in avvicinamento a una fase della stagione che si preannuncia decisiva. Eppure intorno a Cabral, attaccante brasiliano arrivato dal Basilea nel mercato di gennaio per circa 15 milioni di euro, non sembra circolare troppa ansia o frenesia. Un aspetto non così scontato, almeno se si tengono di conto i soli 172 minuti fin qui giocati, di cui 25 in Coppa Italia nel finale della semifinale con la Juventus.

E d’altronde è alla ripresa del campionato, quando i viola riceveranno l’Empoli, che Italiano e lo staff guardano con fiducia per aumentare il minutaggio di Cabral. Una delle occasioni che l’ex Basilea dovrà dimostrare di poter almeno sfruttare, prima ancora di renderle -magari- la conferma alla vena realizzativa messa in mostra fino a qualche mese fa, in Svizzera.

Per lui in tanti sono pronti a garantire, e di certo su di lui sono riposte le speranze legate all’immediato futuro. Pare quindi lecito concedersi anche un filo di tempo in più per vederlo perfettamente in condizioni d’incidere, ma senza dimenticare che nel rush finale ritrovare con facilità del via gol potrebbe fare la differenza, nel bene e nel male, nel piazzamento finale.