COLPANI, DALLE GIOVANILI DELL'ATALANTA FINO AL MONZA: ECCO EL FLACO

Andrea Colpani è vicinissimo alla Fiorentina. È notizia delle ultime ore il passo in avanti decisivo del club viola per il trequartista del Monza. Come riportato da FirenzeViola.it, QUI la notizia completa, l'operazione dovrebbe concludersi in prestito oneroso a 4 milioni con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni, fissato a 12 milioni. Il trequartista classe 1999 arriverà a Firenze nelle prossime ore.

DA BERGAMO A MONZA

Nato a Brescia l'11 maggio 1999, Andrea Colpani cresce nelle giovanili dell'Atalanta, tranne una stagione tra le fila della Feralpisalò, mettendosi in mostra nella stagione 2015-2016 con le vittorie del campionato Under17 e della Supercoppa di categoria. Passato in primavera, nella stagione 2017-2018 El Flaco, così chiamato per il fisico longilineo come Javier Pastore, realizza 6 gol e 4 assist, da mezzala, in 25 gare di campionato, ripetendosi con numeri ancora migliori nella stagione successiva.

Nel 2019, all'età di 20 anni, per il centrocampista bresciano arriva il momento di fare il salto nel calcio dei grandi. L'Atalanta decide di giralo in prestito al Trapani in Serie B. Con la maglia granata Colpani, sempre giocando in un centrocampo a tre, disputa 34 partite in campionato e 2 in Coppa Italia realizzando in tutto 4 assist. Il Trapani a fine stagione retrocederà in Serie C ma il calciatore lombardo riesce comunque a farsi notare.

MONZA, ECCO LA SERIE A

Terminato il prestito in Sicilia, l'Atalanta decide di spedire ancora il centrocampista classe 1999 a fare esperienza, questa volta al Monza neopromosso nel campionato cadetto. Con i brianzoli Colpani si guadagna in due stagioni, la prima terminata ai play-off contro il Cittadella, la Serie A. Con 6 gol e due assist in 67 gare e tante ottime prestazioni tra cadetteria e Coppa Italia El Flaco si conquista, dopo due anni di prestito, la conferma con il Monza. I biancorossi infatti, nell'anno del loro esordio in massima serie, lo acquistano dall'Atalanta per una cifra intorno ai 9 milioni di Euro.

Colpani giunge così in Serie A e, dopo una prima parte di stagione complicata per i lombardi sotto la guida di Stroppa, con la promozione in panchina di Raffaele Palladino sia lui che il Monza cambiano marcia. Il tecnico campano cambia modulo passando da un 3-5-2 a un 3-4-2-1 spostando El Flaco sulla linea dei trequartisti. Dopo 4 centri e 3 assist alla prima stagione in Serie A, l'anno scorso, soprattutto nella prima parte di campionato, Colpani si consacra guadagnandosi anche la chiamata di Spalletti, senza però scendere in campo, per le sfide, valide per le qualificazioni ad EURO2024, contro Macedonia del Nord e Ucraina. Adesso l'approdo lungo le rive dell'Arno sempre con Raffaele Palladino in panchina. Un'avventura che rappresenta un ulteriore salto avanti nella carriera del Flaco.