COLPANI, Ancora deve convincere. A Monza per svoltare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

A Monza un anno fa estro e fantasia da tramutare in gol e assist, sei e sei al giro di boa del campionato. In questi primi sei mesi di Fiorentina invece due reti e un assist, tutti nella gara di Lecce dello scorso 20 ottobre. La Fiorentina per Colpani fin ora ha speso quattro milioni per il prestito e a giugno dovrà decidere se sborsare ai brianzoli altri 12 milioni per il riscatto. El Flaco dovrà cercare di convincere la dirigenza gigliata e i tifosi fiorentini della bontà dell'affare. Quale occasione migliore della sfida contro il passato, lunedì i viola incontreranno proprio il Monza in campionato, per svoltare la stagione. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Di seguito il link per la news completa:

COLPANI E 12 MILIONI DA SPENDERE. A MONZA PER STERZARE STAGIONE E FUTURO