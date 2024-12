CLASSIFICA, Fiorentina terza: 5 squadre in tre punti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La vittoria della Lazio in casa del Napoli sancisce una nuova capolista di questa Serie A. È l'Atalanta, che dopo nove vittorie consecutive si issa al primo posto con 34 punti, mentre la squadra di Conte battuta stasera rimane nella seconda piazzola, due punti dietro. Seguono Inter, Fiorentina e la stessa Lazio a 31 lunghezze, mentre la Juventus è poco distante con 27. Un mucchione d'alta quota che vede sei squadre in sette punti, per un campionato che si fa sempre più avvincente. Questa la graduatoria:

Atalanta 34 (15 partite giocate)

Napoli 32 (15)

Inter 31 (14)

Lazio 31 (15)

Fiorentina 31 (14)

Juventus 27 (15)

Milan 22 (14)

Bologna 22 (14)

Empoli 19 (15)

Udinese 17 (14)

Roma 16 (15)

Torino 16 (15)

Parma 15 (15)

Genoa 15 (15)

Cagliari 14 (15)

Lecce 13 (15)

Hellas Verona 12 (15)

Como 12 (15)

Monza 10 (14)

Venezia 9 (15)