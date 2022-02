CINQUINI A FV, Piatek? No a paragoni con Vlahovic

Nell'intervista di ieri a FirenzeViola.it, il dirigente sportivo Oreste Cinquini ha così parlato dell'adattamento di Piatek alla Fiorentina: "Non c'è da fare paragoni con Vlahovic che potenzialmente era un giocatore importantissimo. Piatek dopo l'exploit con il Genoa ha sofferto il salto nella grande squadra prima al Milan e poi anche in Germania non ha fatto molto bene. E' un grande finalizzatore, a cui però non va richiesto e preteso di fare grandi cose a livello tecnico. Lui è veramente molto bravo dentro l'area a finalizzare l'azione e per ora questo lo sta facendo egregiamente".