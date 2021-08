CIAK SI GIRA!

Uno degli obiettivi di calciomercato della Fiorentina per questa sessione è sempre stato quello del regista. Un ruolo fondamentale per lo stile di gioco del nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano. Proprio per questo nelle ultime settimane i nomi accostati al club gigliato non sono stati pochi. Da Torreira dell’Araenal a Sensi dell’Inter, passando per Skhiri del Colonia.

Negli ultimi giorni, però, pare che Italiano il proprio regista lo abbia trovato in casa e risponde al nome di Erick Pulgar. Il cileno, infatti, reduce da ottime prestazioni in Coppa America con il suo Cile, sembra essere stato designato per questo ruolo e quindi potrebbero non arrivare ulteriori innesti nel ruolo di regista.

Vincenzo Italiano avrebbe anche deciso quindi di non prendere un vice Pulgar nel mercato e in quel ruolo avrebbe deciso di puntare sul giovane classe 2002 Alessandro Bianco. L’ex Primavera ha trovato l’esordio in maglia viola nella gara di Coppa Italia contro il Cosenza ed è pronto ad affiancare Pulgar che sarà, salvo clamorose sorprese, il regista della Fiorentina 2021/2022.