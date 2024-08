CHRISTENSEN, Proposto alla Samp che ha scelto Radu

Fonte: Dal nostro inviato a Milano Pietro Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tra le tante entrate e uscite è un ultimo giorno di mercato intenso per la Fiorentina che oltre agli acquisti di Gosens, Cataldi e Bove, sta cercando di piazzare alcuni esuberi. In prestito secco sono pronti a lasciare Firenze Alessandro Bianco, verso Monza, e Gino Infantino, direzione Cosenza. Diverso invece il discorso per Oliver Christensen. L'estremo difensore danese, che s sta allenando al Viola Park, era stato proposto alla Sampdoria ma i blucerchiati alla fine hanno scelto di affondare il colpo per Radu.