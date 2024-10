CHRISTENSEN, Convocato sì ma non in lista Uefa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A sorpresa nella lista dei convocati c'era anche Oliver Christensen. In realtà il giocatore però non è nella lista Uefa e per questo è partito per San Gallo per allenarsi con il gruppo, così come Kean che non è ancora disponibile. A Firenze sono insomma rimasti solo gli infortunati di lungo corso, ossia Mandragora, Pongracic e l'ultimo in ordine di tempo per il quale si attende l'esito delle visite Gudmundsson. Per il danese insomma l'opportunità di restare in gruppo ad allenarsi con gli altri e respirare l'aria della Conference.