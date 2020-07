CHIFFI IN CAMPO, MAZZOLENI AL VAR E IL DANNO E' FATTO

Non so a chi lo dobbiamo segnalare e chi lo dovrebbe comprare, ma all’Olimpico di Roma è appurato che il VAR non c’è. Non credo che né la Lazio né la Roma vogliano provvedere perché contro la Fiorentina hanno usufruito entrambe della benevolenza degli arbitri facendoci incavolare e non poco. Io parlo da tifosa ma ascoltando il commento tecnico alla partita di Adani il suo parere è stato: “chiunque abbia visto una partita di calcio, non può pensare che questo sia rigore” e si stava riferendo all’azione che ha generato il secondo penalty regalato ai giallorossi per l’uscita di Terracciano su Dzeko. Che Chiffi non ne abbia mai vista una? Gli fanno dirigere le partite perché gli sta simpatico e gli piacciono i suoi capelli biondi? Sinceramente hanno rotto le scatole e si finisce per pensare sempre male ma azzeccandoci sempre.

La Fiorentina è ormai salva e la Roma deve consolidare il suo posto in classifica per l’Europa e quindi perché non aiutarla con ben due rigori? Sull’azione del secondo sembra anche che la palla sia sbattuta sull’arbitro e quindi l’azione, che ha dato il via al rigore, andava fermata. I puristi, quelli bravi e sportivi dicono che comunque ai punti i ragazzi di Fonseca meritavano di vincere perché hanno preso anche due pali ma, siccome a me questi discorsi non interessano, ribadisco che non mi devono rubare niente, mi devono dare quello che mi spetta e non prendere in giro favorendo gli avversari. Alla tv si è sentito il quarto uomo Guida che diceva a Iachini di non offendere e allora abbiamo provveduto noi dai nostri divani! Spero che istituiscano la possibilità di una chiamata al VAR da parte delle singole squadre perché almeno costringiamo i signori del fischietto ad andare al video anche se ritengo che l’opinione personale, la valutazione degli arbitri resta e resterà vincolante quindi possiamo anche abolire questa manfrina tecnologica se non viene usata a modo. E poi ieri c’era Mazzoleni davanti al VAR ed ho detto tutto visto che era lì anche nella gara contro la Lazio. Che c’ha la residenza in quella stanza?

La rabbia è dura a smaltire ma, per dire due parole sul campo, va rimarcato il buon periodo della difesa, a Roma abbattuta solo dai rigori e da Chiffi, che ha visto in Milenkovic anche il goleador della serata nel momento del pareggio. Fino alla scorsa partita la Fiorentina aveva la difesa più imbattuta del post Covid e, anche se non è un record da bacheca, è lo specchio del suo allenatore mentre resta purtroppo sempre difficoltoso andare in gol. Domenica sera non ci sono riusciti nessuno degli attaccanti messi in campo e sono entrati proprio tutti, senza che si sia visto la differenza. Ribery è parso un po’ stanco, e lo possiamo capire, anche se quando lui non c’è mi pare che ci siano meno idee e meno sicurezza in tutto il gruppo.

Ora ci aspetta l’ultima partita al Franchi contro il Bologna e speriamo di chiudere in bellezza, anche se di bello in questa annata c’è stato ben poco.

La Signora in viola