CHIEVO-FIORENTINA 3-4, Rivivi il LIVE di FV!

Ed è finita! Chiffi fishcia tre volte e conclude la contesa. Una battaglia vera al Bentegodi, dove tra 7 gol, un espulso, due rigori e tre pali è la Fiorentina ad avere la meglio: finisce 4-3 per la Viola! Tre punti importantissimi per la squadra di Pioli, che torna a Firenze con un Chiesa in versione deluxe e un Muriel che ha mostrato grandi colpi.

90' + 7' - Ceccherini anticipa tutti...

90' +6' - Spazza Veretout: tutti attendono il triplice fischio di Chiffi

90' +5' - Altra punizione conquistata dal brasiliano, manca sempre meno al fischi finale

90' +5' - Grande fallo conquistato da Gerson, che fa respirare la squadra viola

90' +4' - Riesce ad allontanare la difesa della Fiorentina e Veretout spreca un 3 contro 1 in contropiede

90' +3' - Giaccherini! Salva tutto Pezzella, fermando un tiro del trequartista del Chievo e mettendo in angolo

90' +3' - Ceccherini prova il lancio per Chiesa: troppo lungo, finisce tra le braccia di Sorrentino che fa ripartire

90' +2' - Depaoli! Il terzino arriva a rimorchio e ci prova in spaccata ma spedisce fuori. Rimessa dal fondo per Lafont

90' - Assegnati 5 minuti di recupero

90' - Prima è bravo Vitor Hugo ad anticipare Djordjevic in area, poi Jaroszynski commette fallo: ripartirà la Fiorentina

89' - Djordjevic sovrasta Pezzella su un cross dalla destra e insacca il 3-4. La partita sembra infinita! Ci sarà da soffrire in questo finale per la Fiorentina

89' - E invece la riapre Djordjevic! GOL del Chievo!

88' - Partita che adesso sembra essere chiusa, con i tifosi della Fiorentina che cantano e si fanno sentire a Verona

86' - Scambio tra Chiesa e Gerson in area: sull'assist del brasiliano Chiesa appoggia di piatto col destro in porta. Fiorentina sul 4-2! Sta succedendo di tutto al Bentegodi

86' - GOOOOOOLLL!!! GOOOLLL!! ANCORA FEDERICO CHIESA!! IMPAZZISCE LA PANCHINA VIOLA!

85' - Il francese intuisce il lato (alla sua sinistra, lo stesso del primo rigore) e salva il risultato! Si resta sul 2-3

85' - Lafont para! Lafont para! Ha parato il rigore a Pellissier!

83' - Il Var sta valutando anche questo episodio perché Gerson si era girato e non ha aumentato il proprio volume. Ennesimo episodio al vaglio

83' - Rigore per il Chievo! Non ci si crede... Gerson tocca col braccio un cross di Giaccherini dalla destra e Chiffi non ha dubbi: è penalty

83' - Pellissier lotta con Vitor Hugo e guadagna un corner

82' - Palo di Muriel! Dal corner il pallone arriva al colombiano dopo essere stato deviato. Destro al volo e palla che sbatte sul palo: si mangia le mani Muriel

81' - Gerson! Subito ripartenza viola con Muriel e Chiesa che trovano il brasiliano, il cui tiro viene deviato in angolo

81' - Il VAR conferma! E' gol! Vantaggio viola

80' - Cambio nella Fiorentina: esce Laurini, visibilmente provato, entra Ceccherini

79' - Grande passaggio filtrante di Dabo che lancia Chiesa a tu per tu con Sorrentino sul lato sinistro dell'area. L'esterno viola attende e scarica il destro a giro alzando il pallone e non lasciando scampo a Sorrentino. VAR che vaglia la posizione di Chiesa, ma al momento è 2-3

79' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOLLLL!!! CHIESAAAAA!!! HA SEGNATO CHIESA!!! CHE GOL!

78' - Ultimo cambio nel Chievo: esce Stepinski, entra Djordjevic

77' - Ci prova dalla distanza Hetemaj, pallone fuori di tanto

77' - Continua ad attaccare il Chievo. Laurini anticipa di poco Pellissier e mette in corner di testa

76' - Rigoni! Ottimo tiro del centrocampista del Chievo, Lafont ci arriva e respinge non benissimo, riuscendo ad evitare che la palla arrivi a Stepinski

75' - Vitor Hugo allontana un pericoloso cross di Giaccherini, ma la palla è sempre controllata dal Chievo

74' - Grande imbucata di Muriel per Chiesa, anticipato di pochissimo da Sorrentino che mette in rimessa laterale coi piedi

73' - Il corner lo prende Cesar, ma spedisce fuori

73' - Depaoli! Il terzino si trova da solo in area e ci prova col destro: Lafont allunga in corner

72' - Gioco fermo per un colpo subito da Dabo a centrocampo

71' - Salva tutto Gerson! Bel cross di Jaroszynski dalla sinistra, Lafont non esce e Gerson anticipa per pochissimo Stepinski pronto a ribadire in rete di testa. Che rischio per la Viola...

70' - Cambio nel Chievo: esce Leris, entra Barba. Si copre anche il Chievo

69' - Ci prova ancora Chiesa. Ripartenza della Fiorentina che alla fine trova l'esterno viola che prova il sinistro ad incrociare: niente specchio della porta e riparte il Chievo

68' - Hancko tiene bene Pellissier ma è costretto a concedere una rimessa laterale

66' - Traversa di Chiesa! Grande giocata sulla destra, si libera col sinistro in area e lo scarica con potenza. La palla fa tremare la porta di Sorrentino ma non trova la rete. Che occasione per la Fiorentina!

66' - Gerson prova a districarsi in attacco ma il suo passaggio per Chiesa è lunghissimo e finisce tra le braccia di Sorrentino

65' - Chiesa guadagna un fallo sul lato destro del campo, all'altezza della panchina di Pioli. Buono slalom del classe '97

63' - Chiesa! L'attaccante viola ci prova in paccata ma colpisce male: pallone fuori

61' - Cambio nella Fiorentina: esce Simeone, entra Dabo. Si copre Pioli

60' - GOL di Pellissier! L'attaccante gialloblu non sbaglia e infila nell'angolino basso: Lafont intuisce e tocca ma non può evitare la rete. Pari del Chievo

59' - ESPULSO BENASSI! E RIGORE PER IL CHIEVO! Il centrocampista ferma con un braccio un tiro di Leris destinato in rete e si prende il rosso, oltre al rigore assegnato al Chievo Verona

58' - Punizione pericolosa concessa al Chievo che ferma Stepinski lanciato in area: protestano i clivensi

57' - A terra Pezzella dopo uno scontro con Stepinski: gioco fermo per permettere le cure al capitano viola

55' - Muriel! Il colombiano si lancia a tu per tu con Sorrentino direttamente da un lancio di Lafont ma il tocco sotto a scavalcare il portiere gialloblu esce di pochissimo. Spreca una grande occasione la Fiorentina!

54' - Hancko non riesce a chiudere un triangolo pericoloso con Chiesa in area, riparte il Chievo

53' - Chiesa! Prima Simeone spreca una buona ripartenza non servendo Chiesa al momento giusto. Poi sugli sviluppi dell'azione ritrova il pallone l'esterno viola che prova il sinistro a giro: deviato, finisce in corner

52' - Giaccherini! Bella sponda di Pellissier per il trequartista clivense che di prima scarica il destro e Laurini riesce solo a deviare in corner

51' - Buon cross di Hancko dalla sinistra, la difesa del Chievo mette in corner

50' - Provano una combinazione sulla destra Simeone e Benassi: passaggio del Cholito fermato in rimessa laterale

49' - Fallo di mano di Leris a centrocampo: Chiffi fischia ma il pubblico polemizza ormai su ogni episodio

47' - Giallo per Rigoni, autore di un brutto fallo su Veretout. L'arbitro penalizza però la Fiorentina fermando una potenziale ripartenza

45' - Cambio nella Fiorentina: entra Gerson, esce Norgaard

45' - Si riparte!

--- FINE PRIMO TEMPO ---

45' +5' - Così è: Chiffi fischia due volte e manda le squadre a prendere un tè caldo. E' successo di tutto in questi primi quarantacinque minuti, i secondi saranno ancora più importanti

45' + 5' - Laurini ferma molto bene una pericolosa azione del Chievo. La sensazione è che questa sarà l'ultima azione del match

45' +3' - La Fiorentina ci prova in ripartenza ma Depaoli ferma molto bene Simeone lanciato in area

45' +2' - Giaccherini! Palla fuori di pochissimo a lato della porta di Lafont, rimasto sorpreso sul proprio palo

45' + 1' - Norgaard commette fallo su Stepinski, dando un'ottima chance al Chievo su punizione

45' - Assegnati 5 minuti di recupero

45' - Hancko! Dal corner di Veretout colpisce il terzino viola, spedendo di testa alto non di molto

45' - Provano un bellissimo scambio in area Simeone e Chiesa. La difesa del Chievo riesce a mettere in corner

43' - Simeone! Norgaard trova l'argentino solo in area, il quale si ferma un attimo perché convinto di essere in fuorigioco e perde il tempo defilandosi troppo. Il Cholito prova poi il tiro potente ma Sorrentino respinge con un ginocchio

42' - Fondamentale copertura di Chiesa su Giaccherini, che permette alla Fiorentina di bloccare il contropiede del Chievo

41' - Hancko trova bene Muriel sulla sinistra: il cross del colombiano viene messo in corner

40' - Troppo lungo il cross da punizione di Veretout: blocca Sorrentino

39' - Benassi guadagna un fallo sulla trequarti che permette alle torri di salire

38' - Giaccherini appoggia a destra per Depaoli che crossa bene in mezzo. Stepinski si trova tutto solo tra i due centrali e incorna nell'angolo lasciando immobile Lafont. Al Bentegodi è 1-2!

38' - GOL del Chievo! Stepinski accorcia le distanze

37' - E' l'arbitro a lanciare un contropiede per la Fiorentina, intercettando incolpevolmente un passaggio della difesa del Chievo. Muriel prova la sterzata in area ma con le cattive viene fermato: ripartono i gialloblu

36' - Muriel prova un pregevole colpo di tacco, intercettato però da Jaroszynski

35' - Rigoni! Dopo un passaggio di Giaccherini, il centrocampista clivense ci prova di controbalzo da fuori: pallone fuori non di molto

34' - Prova una bella imbucata per Muriel, Veretout, ma la difesa del Chievo capisce in anticipo e riesce a fermare il colombiano

32' - Sponda di testa di Simeone sulla quale Chiesa non arriva per un soffio: blocca Sorrentino

31' - Cambio nel Chievo, entra Cesar ed esce Tomovic

30' - Molto dolorante Tomovic, costretto ad abbandonare il campo sulla barella con le lacrime agli occhi

29' - Giallo per Sorrentino, ancora infuriato con l'arbitro

29' - Timeout in campo dopo che Tomovic è rimasto a terra. Pioli ne approfitta per parlare con i suoi giocatori

26' - Simeone si infila con un buon movimento in area e appoggia dietro per Benassi: il centrocampista viola scarica un gran destro che si infila vicino al sette. Segna ancora il miglior marcatore della Fiorentina in questa stagione

26' - GOOOOLLL!!! GOOOLLL!! BENASSI!!

25' - Pericolossissimo il Chievo con uno schema su punizione che libera Pellissier a tu per tu con Lafont: l'attaccante viene ostacolato da Pezzella sul tiro e liscia il pallone. Tutti a protestare con l'arbitro, anche Giaccherini che viene ammonito

21' - Momenti confusi di partita, con Chiffi costretto a fischiare un paio di falli a centrocampo

19' - Giallo per Benassi, autore di un fallo duro su Hetemaj a centrocampo. Il centrocampista viola era diffidato, salterà la prossima partita

18' - NON E' GOL! Chiffi ha valutato a lungo l'episodio e ha seguito l'allenamento: gol annullato a Giaccherini e Fiorentina graziata

17' - L'arbitro sta valutando se Pellissier ha pestato o meno la linea sulla rimessa dal fondo di Lafont. Da regolamento sarebbe da annullare, anche se avrebbe veramente dell'incredibile

16' - Attenzione! Chiffi va al VAR

15' - Suicidio calcistico di Lafont, che in disimpegno regala palla a Giaccherini solo davanti a lui. Il trequartista clivense stoppa e tira un destro ad incrociare che si infila all'angolino. Pari del Chievo, ma cosa ha fatto Lafont?!

15' - Incredibile GOL DEL CHIEVO. Ha segnato Giaccherini

14' - Palo del Chievo! Pellissier ruba palla a Vitor Hugo e serve Stepinski dal limite dell'area. Il tiro dell'attaccante gialloblu scheggia il palo, anche se Lafont pareva sulla traiettoria

12' - Punizione dalla trequarti del Chievo fermata da un fischio di Chiffi per un fallo su Hancko

11' - Il Chievo ci prova grazie ad una ripartenza pericolosa: respinge Vitor Hugo e Chiesa guadagna un fallo

10' - Bella azione della Fiorentina che fa ballare la difesa del Chievo: affannosamente i clivensi allontanano

9' - Dal calcio d'angolo la prende Pezzella, e dopo un batti e ribatti è Veretout a toccare il pallone ma l'arbitro assegna la rimessa dal fondo

8' - Ripiega anche in difesa Muriel, che mette in corner

8' - Gestisce palla ora la Fiorentina, evidentemente rinfrancata dal bel gol di Muriel. Vedremo come reagirà il Chievo

4' - Dagli sviluppi della punizione, la Fiorentina gestisce palla al limite dell'area e Hancko imbuca per Muriel, che a tu per tu con Sorrentino scarica un sinistro potente che si infila sotto la traversa. La Viola è in vantaggio!

4' - GOOOOOLL!!! GOOOLLL!! PROPRIO LUI! ANCORA LUI! LUIS MURIEL!!!

3' - Fallo conquistato da Veretout nella trequarti sinistra. Batterà lo stesso francese che proverà il cross

2' - Lancio lungo dalla difesa per Chiesa, che non riesce ad arrivare in tempo sul pallone il quale termina fuori: peccato, nel mezzo c'era Simeone

0' - Si comincia!

12.25 - Squadre nel tunnel degli spogliatoi, i giocatori sono pronti ad entrare in campo per la sfida

12.20 - Queste le parole di Christian Norgaard a DAZN prima del calcio d'inizio: "Muriel è un giocatore fantastico. Possiede un dribbling e una qualità incredibili. Anche oggi contro il Chievo dimostrerà di essere un calciatore fortissimo".

12.15 - Due le notizie importanti dal pre-partita, una più importante dell'altra per forza di cose. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it Nikola Milenkovic oggi sarà assente a causa di un forte attacco febbrile che lo ha colpito nella notte. Il giocatore non sarà presente neanche in panchina e questa mattina è tornato a Firenze per iniziare a curarsi in vista della gara con la Roma di Coppa Italia. La seconda è invece che a Verona cade del nevischio, che non dovrebbe però influenzare la gara (clicca qui).

Dallo stadio Marcantonio Bentegodi a Verona, è tutto pronto per Chievo Verona-Fiorentina, match valido per il 21° turno di Serie A. A partire dalle ore 12.30, si sfideranno due squadre che quest'anno - almeno vista la classifica - sono di diverso valore, ma non per questo sarà una partita scontata. La Fiorentina viene infatti dal pareggio 3-3 contro la Sampdoria che non dà certezze alla formazione di Pioli, mentre il Chievo, pur avendo perso malamente contro la Juventus, con la guida di Di Carlo si è avvicinato alle altre squadre in lotta per la retrocessione e adesso sta dando il tutto per tutto. Dopo il 6-1 dell'andata, siamo curiosi di vedere come andrà questa partita: seguitela con FirenzeViola.it!

Queste le formazioni ufficiali della gara:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Laurini, Pezzella, Hugo, Hancko, Benassi, Veretout, Norgaard, Muriel, Simeone, Chiesa.

CHIEVO VERONA (4-4-2): Sorrentino, Tomovic, Rossettini, Rigoni, Stepinski, Leris, Giaccherini, Depaoli, Pellissier (cap.), Jaroszynski, Hetemaj.