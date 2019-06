CHIESA, Estate calda? Metto telefono in modalità aereo

Federico Chiesa ha parlato direttamente dal ritiro della Nazionale. Questo un estratto della sua conferenza (CLICCA QUI) per quella completa) dove parla del suo futuro: "Fa piacere l'interessamento di altri club. Ho saputo questa mattina di questa trattativa della cessione della società ma io sono in Nazionale e sono a disposizione di mister Mancini, non penso a nient'altro. Estate complicata? Io ho già messo modalità aereo sul cellulare. Ogni calciatore ha il suo percorso, le sue scelte. Ognuno ha mille futuri possibili. Per quanto riguarda me penso alla Grecia".