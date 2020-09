CHIESA, ENTRO GIOVEDÌ OFFERTA UFFICIALE DELLA JUVE: IL PUNTO

Sarà una settimana cruciale per i movimenti in entrata e in uscita della Fiorentina. Nelle ultime ore è infatti scoppiata la "bambola" Federico Chiesa, vero punto nevralgico della sessione di calciomercato del club toscano. La Juventus è tornata alla carica per l'attaccante classe '97 e, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'offerta ufficiale dei bianconeri dovrebbe arrivare entro la giornata di giovedì.

Si parla soprattutto di una proposta - quella che starebbe preparando il ds juventino, Fabio Paratici - di circa 50 milioni: in realtà però servirà una cifra superiore per aggiudicarsi il cartellino di Chiesa. Il tutto tenendo di conto che il giocatore sta spingendo per la cessione e che il presidente Rocco Commisso gli ha promesso di lasciarlo sicuramente partire, a fronte dell'offerta giusta.

La dirigenza viola, insomma, attende una chiamata della Juve a breve. Ma non solo, visto che pure il Milan è in corsa, specie se giovedì sera ottenesse l'accesso all'Europa League battendo il Rio Ave. Tra i sostituti di Chiesa, la Fiorentina sta pensando in modo concreto a Callejon, e nelle ultime ore ci sono stati dei nuovi contatti per Piatek, il quale resta un'opzione più che verosimile per l'attacco.