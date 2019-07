CHIESA, DOPO COLLOQUIO CON BARONE: "TUTTO A POSTO" MA...

Finito il colloquio tra Federico Chiesa e i dirigenti viola, Joe Barone e Giancarlo Antognoni, durato 20 minuti sul pullman viola, dopo che erano scesi tutti gli altri giocatori. I toni sembravano alti. Federico Chiesa, dopo che i due dirigenti sono scesi dal pullman per dirigersi al molo, è rimasto sul mezzo ancora per qualche minuto, a pensare e forse telefonare. Poi attraversando la strada per raggiungere gli altri, scortato da Dainelli, il giocatore ha detto ai giornalisti presenti che gli chiedevano come stesse: "Tutto a posto, sto bene grazie" senza però spiegare altro, in particolare sul suo futuro. Ma dal volto scuro non sembrava certo sereno. Poi si è imbarcato con il resto della squadra per una crociera sul fiume Hudson. Anche Rocco Commisso non ha voluto rispondere sulla questione: "Lasciatemi stare, oggi è la mia giornata ok? C'è tempo per tutto" ha detto spazientito.