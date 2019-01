CHIESA DEVASTANTE, TUTTI GLI ALTRI SOPRA LA MEDIA

LAFONT – Ringrazia il palo che lo aiuta sul primo colpo di testa di Cristante mentre è battuto dal tiro di Kolarov. Provvidenziale il suo piedone sul colpo di testa di Schick a fine primo tempo. Comincia il secondo tempo con una grandissima parata su Zaniolo poi si gode il festival del gol dei suoi, 7

MILENKOVIC – Passa a fare il centrale dopo l'infortunio di Hugo, prendendo in consegna prima Schick nel primo tempo, poi Dzeko nella ripresa. Vigile, 6,5

PEZZELLA – Regge l'urto delle prime occasioni della Roma ma concede fin troppo spazio a Kolarov nell'azione del gol. Meritati invece gli applausi per come chiude su Zaniolo a inizio secondo tempo. Autoritario, 6,5

VITOR HUGO – Recupera il pallone davanti all'area con il quale avvia il contropiede del due a zero, poi s'infortuna ed è costretto a uscire, 6

Dal 21'st LAURINI – Entra bene in partita affrontando Pastore. Tempista anche nel salvare sul tiro cross di Florenzi che apre il secondo tempo. Lottatore, 6,5

BIRAGHI – Prende in consegna Zaniolo dalla sua parte, poi alla prima puntata in profondità offre l'assist a Muriel per il 3-1. A inizio ripresa rimedia una brutta gomitata, non sanzionata, da Zaniolo. Sicuro, 6,5

BENASSI – Rischia subito su Zaniolo in avvio, poi però sfrutta il pallone perso dalla Roma e avvia Mirallas nell'azione del gol iniziale di Chiesa. Conferma la freddezza sotto porta e segna il 4-1 prima dell'assist per il 5-1 di Chiesa. Attaccante aggiunto, 8

VERETOUT – Gran break dopo una decina di minuti con imbucata per Chiesa che è in off-side, ma leggero ritardo in chiusura su Kolarov nel gol dell'uno a due giallorosso. Ringhia su Zaniolo a inizio ripresa prima che il giallorosso lo sovrasti di testa trovando la risposta di Lafont. Fa impazzire Pellegrini prima che Dzeko si faccia espellere. Perla finale il lancio per il 7-1 di Simeone. Mastino, 7,5

EDIMILSON – Si scambia spesso di posizione con Veretout recuperando più di un pallone e giocando un buon primo tempo. Nella ripresa, in undici contro dieci, è tutto più semplice ma lui non molla di un centimetro, 7

CHIESA – Pronti via e indirizza nell'angolo l'invito di Mirallas per l'uno a zero viola. Di lì a poco è in fuorigioco altrimenti il raddoppio sarebbe inevitabile ma si tratta soltanto di minuti, su un'altra imbucata di Mirallas firma con uno scavetto il due a zero. Ancora pericoloso sul finire di primo tempo con un tiro deviato da Manolas e mandato in corner da Olsen. S'infortuna a inizio ripresa nel tentativo di rubare palla ancora a Manolas ma stasera non lo fermano nemmeno con le cannonate. La tripletta è da fenomeno. Devastante, 9

Dal 32'st GERSON – Entra e offre l'assist a Simeone per il sesto gol. Bene come a Verona con il Chievo, 6,5

MURIEL – Il primo contropiede non lo gioca benissimo facendosi fermare sul dribbling. Poco male se il secondo pallone, offertogli da Biraghi, lo infila in rete per il tre a uno. Si rivede al tiro, alto, dopo il quarto d'ora nella ripresa prima che offra l'assist a Benassi per il 4-1. Il suo arrivo ha rovesciato il mondo, 7,5

Dal 28'st SIMEONE – Su invito di Gerson rompe il digiuno e segna il sesto gol, mentre sul lancio di Veretout firma la sua doppietta. La Roma gli porta bene 7

MIRALLAS – Assist al bacio, con ausilio del buco di Manolas, sul vantaggio immediato di Chiesa. Il bis nel giro di un quarto d'ora con un taglio verticale ancora più bello. Imprendibile, svaria da destra a sinistra. Spina nel fianco, 7

PIOLI – Preferisce Mirallas a Simeone ed Edimilson a Gerson, dietro tornano Milenkovic e Biraghi. L'avvio dei suoi è fulminante e grazie a una difesa giallorossa tutt'altro che insuperabile sono avanti 2-0 dopo nemmeno venti minuti. Con Hugo che si ferma a metà primo tempo inserisce Laurini e sposta Milenkovic al centro però Pezzella non chiude su Kolarov e la Roma accorcia. Sembra solo un episodio visto che nel giro di qualche minuto la sua squadra segna ancora con Muriel e sfiora nuovamente il gol con un Chiesa scatenato. Il tempo di resistere all'inizio di ripresa della Roma e la Fiorentina dilaga con Benassi, ancora Chiesa e il neo entrato Simeone che segna due volte. Stasera è davvero “la partita perfetta”, 7