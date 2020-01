CHIESA-CUTRONE DAVANTI, BENASSI ANCORA AL POSTO DI BADELJ

Beppe Iachini non si vuole fermare e dopo aver iniziato il 2020 da imbattuto sulla panchina della Fiorentina, anche contro il Napoli vuole mantenere il nuovo trend che ha permesso ai viola di pensare a una vera e propria svolta dopo mesi molto complicati. Dopo la vittoria contro l'Atalanta in Coppa Italia, il tecnico gigliato non vuole cambiare molto e, di fatto, riparte dallo stesso modulo e da 8/11 dei giocatori visti al Franchi mercoledì scorso.

In porta, dopo la parentesi convincente di Terracciano, torna titolare Dragowski. Davanti a lui, confermati sia Milenkovic che Pezzella, mentre al posto di Ceccherini torna dal primo minuto Caceres, costretto comunque a giocare molti minuti anche in Coppa a causa dell'espulsione del capitano argentino. Sulle fasce confermatissimi sia Lirola che Dalbert, come del resto in mediana giocheranno ancora Castrovilli, Pulgar e Benassi, ancora una volta favorito su Badelj. In attacco, resterà fuori Vlahovic che lascerà il proprio posto a Chiesa, di ritorno dal 1' dopo l'iniziale panchina contro la Dea. Al suo fianco, confermatissimo il "bomber" Cutrone.

Il Napoli deve far fronte a diverse assenze difensive e davanti a Ospina, confermato al posto di Meret, giocheranno Hysaj a sinistra, Di Lorenzo a destra e Luperto-Manolas come coppia centrale. A centrocampo agiranno Allan, Fabian Ruiz e Zielinski. In attacco, con Mertens out per infortunio, giocheranno Callejon, Milik e Insigne.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.