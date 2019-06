CHIESA, Cessione ACF? Ho saputo ma penso solo...

Dal ritiro della Nazionale ha parlato Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina ed ormai punto fisso dell'Italia. L'azzurro dribbla però tutte le domande sul mercato e sulla cessione della Fiorentina. "Fa piacere l'interessamento di altri club. Ho saputo questa mattina di questa trattativa della cessione della società ma io sono in Nazionale e sono a disposizione di mister Mancini, non penso a nient'altro".

Bandiere della Nazionale? "Ogni calciatore ha sua storia e percorso e come Riva ci aspettano partite importanti e poi ci sarà l'Europeo Under 21".

Pochi gol durante la stagione? "Ho migliorato il numero stagionali, li ho fatti 12 anche se mi sono mancati in serie A ma sta a me migliorarmi già ora in Nazionale".

Cosa è successo dopo l'Ucraina? "Abbiamo trovato il sistema di gioco e il mister ci ha aiutato a muoverci dentro questo tipo di gioco e ci siamo abituati al metodo di allenamento anche perché ci conosciamo meglio. Ora abbiamo intrapreso un nuovo percorso".

Europeo Under 21 e poi Mondiale come nel 2004? "Come nel 2004 che la vittoria dell'Europeo fu di buon auspicio per il Mondiale, speriamo di ripercorrere il percorso, a partire dall'Europeo con Di Biagio".

Estate complicata e telefoni bollenti? "Io ho messo modalità aereo sul cellulare".

Consigli ai più esperti? "È un onore essere qua, è il sogno di ogni bambino stare accanto ai grandi campioni e questo ti fa rimanere concentrato sul lavor"o.

Consapevole del tuo cambiamento? "Sicuramente pensiamo a vincere le due partite ora per l'Europeo e vincere quello Under 21".

Dialogo con società per il mercato prima di partire? "Non ho parlato con nessuno".

Difficoltà con la Grecia? "Mi sto allenando con grandi campioni ma sarà il mister a decidere, io mi farò trovare pronto se mi farà scendere in campo anche se non dal primo minuto. Contro la Grecia servirà intensità per andare a vincere in casa loro".

Giocatore simbolo cosa significa? "Ogni calciatore, ripeto, ha il suo percorso e fa le sue scelte ed ognuno ha mille futuri possibili. Io ancora non ci penso, penso solo alla Grecia".

Cosa pensi di Percassi che ha parlato delle tue sceneggiate? "Non lo sapevo. Lo ringrazio per il complimento e il resto invece è acqua passata. Per me è finita a settembre, quando c'è stato l'episodio".

Sogni? "Rimanere nella storia della nazionale italiana".

Cosa penso di Della Valle che passa di mano? "Hanno dato tanto a Firenze, ogni decisione sarà la migliore per loro ma io non ci penso".

Gol? "Io lavoro con tranquillità, i risultati arriveranno così come i gol".