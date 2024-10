CHI PRENDERÀ LE REDINI DEL CENTROCAMPO: IL PUNTO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra poco più di 24 ore la Fiorentina scenderà in campo al Franchi e chiuderà il programma della settima giornata di Serie A sfidando il Milan. Entrambi reduci dall'impegno europeo infrasettimanale, ma con esiti diversi: i viola, dopo il primo tempo a reti bianche, si sono portati il match contro il New Saints per 2-0 grazie alle reti di Adli e del solito Kean; mentre i rossoneri hanno perso la seconda partita in Champions League per 1-0 contro i campioni di Germania in carica del Bayer Leverkusen.

Mandragora ai box - Per la gara di domani, l'assente tra i viola sarà Rolando Mandragora. Il centrocampista ex Torino, nella partita di Conference di giovedì, calciando e colpendo il palo, ha riportato una lesione al menisco mediale e dovrà fermarsi per circa un mese. Una tegola per la Fiorentina che a centrocampo adesso dovrà correre ai ripari per la partita contro i rossoneri. Gli indiziati principali sono Edoardo Bove e Danilo Cataldi. Il centrocampista ex Roma nelle ultime tre partite di campionato dei viola è partito sempre titolare e vista la sua assenza nella gara dello scorso giovedì, il classe 2002 sarà probabilmente titolare nella gara di domani insieme a Cataldi che risulta essere sempre più centrale nel gioco di Raffaele Palladino.

Scalpitano Adli e Richardson - Nella partita contro i gallesi, l'allenatore viola ha dato spazio alle seconde linee, in particolare a Yacine Adli. Dopo un primo tempo non proprio entusiasmante, il centrocampista francese è cresciuto durante la gara e il suo apporto è stato fondamentale visto che è proprio grazie al suo gol se la Viola ha potuto sbloccare una partita che si stava facendo sempre più complicata. Adli ritroverà da avversario proprio la squadra che lo ha lanciato in Italia e chissà se Palladino deciderà di dare fiducia all'ex Milan dopo la prestazione di giovedì.

Complice l'infortunio di Mandragora al 45', anche Amir Richardson è entrato nella prima gara di Conference. Il centrocampista marocchino, dopo il buon esordio al Franchi contro il Venezia, ha perso gerarchie visti gli arrivi di Bove e Cataldi: fino ad adesso ha collezionato 271 minuti tra Conference e campionato e proprio la sua ultima apparizione in Serie A è stata contro l'Atalanta giocando per 28 minuti. Richardson ha avuto un buon impatto nel match contro il New Saints, rischiando anche di trovare il gol con una conclusione al limite dell'area con il sinistro. Con Mandragora ai box, il suo minutaggio potrebbe aumentare considerando anche l'investimento che i viola hanno fatto su di lui.