CHI È TORNATO E CHI TORNERÀ

Toh, chi si rivede. Nell'amichevole giocata dalla Fiorentina in Corsica le note più importanti sono probabilmente i ritorni in campo di due giocatori che dovranno essere i protagonisti della seconda parte di stagione viola.

Il primo è Nikola Milenkovic, "il giocatore più forte" della rosa, parola di Vincenzo Italiano che ha sofferto e non poco la sua assenza in campionato quando è mancato. Con il Bastia i primi minuti di partita dopo la delusione Mondiale, si fa vedere per qualche chiusura e per un'ammonizione e inizia così la risalita in maglia viola per conquistare insieme una qualificazione in Europa che resta l'obiettivo del centrale serbo.

Poi c'è Luka Jovic, tornato a Firenze anche lui con qualche delusione dal Qatar ma pronto a riprendersi il posto al centro dell'attacco viola. Anche perché Cabral continua a far fatica a segnare e questo mette Jovic in una discreta posizione. I minuti giocati con il Bastia hanno mostrato la voglia dell'attaccante serbo di entrare a tutti gli effetti nel progetto viola e far vedere finalmente il suo valore, la speranza è che possa davvero essere il suo momento.

Infine capitolo Amrabat: il centrocampista marocchino comincia da domani il periodo di relax (con in mezzo comunque la finale per il terzo e quarto posto al Mondiale) in attesa di tornare a vestire la maglia della Fiorentina. Per quanto tempo ancora è difficile dirlo in questo momento, ma la curiosità sarà anche capire in che condizioni tornerà da un Mondiale che lo ha visto sì protagonista ma anche con qualche acciacco che ha dovuto superare con l'aiuto dello staff medico senza potersi però riposare mai. Gli basterà comunque continuare con quanto di buono fatto nei primi mesi di questa stagione per conquistarsi definitivamente l'amore del popolo viola.