CHE S'HA A PROVARE A VINCERE? ALTRO PARI, SOLITI GUAI IN DIFESA

Sarò diventata arida ma sinceramente non riesco ad esaltarmi per l’ennesimo pareggio acciuffato dalla Fiorentina in extremis contro il Monza. Se devo adeguarmi al vabbenismo possiamo dire che non abbiamo per ora mai perso e far partire una ola, che venivamo da una serata di Conference intensa, ma perfetta secondo il DG viola, o iscriversi al partito “dell’aspettiamo”: fino a qualche giorno fa lo slogan era quello di attendere la chiusura del mercato, adesso il ritornello è cambiato e si intona e invoca la pazienza perché i nuovi calciatori sono appena arrivati. Quindi non si può commentare più niente e ci sediamo in attesa degli eventi!

Chiaramente la boccaccia mia non può stare zitta e mi angoscia vedere come la Fiorentina in queste tre prime partite di campionato contro Parma, Venezia e Monza abbia raccolto solo tre punti. I più ottimisti della vita avevano già scommesso sui nove punti, a quelli più concreti ne bastano sette ma la dura realtà ce ne ha regalati solo tre e chi riesce ad essere contento merita un premio per la fiducia incondizionata verso la Viola. Senza contare i pari anche nelle due gare di Conference, una poco ambiziosa abitudine “la pareggite” direi. “Che s’ha a provare a vincere?” incita un coro cantato allo stadio e che deve essere di stimolo sempre.

Non vorrei sembrare troppo cattiva perché sono cosciente del fatto che a Palladino sono arrivati gli ultimi giocatori giusto poche ore prima della partita, ma mi chiedo perché non ci sia stato verso di avere prima questi ragazzi visto che sono tutti esuberi delle loro precedenti società. Vero che all’ultimo minuto paghi meno, ma forse al Mister avrebbe fatto comodo poter lavorare sul suo materiale un po’ prima. Ora per fortuna avrà la sosta della nazionali a disposizione per insegnare il suo verbo alla squadra.

Caro Palladino mi auguro con tutto il cuore che tu riesca a dare un’identità a questo gruppo perché quello visto fino a ieri sera tutto pare tranne che un progetto calcistico e, anche stavolta come da tempo ormai, manca del tutto la personalità. Voglio sperare che i nuovi arrivati come Gosens, che mi è piaciuto oltre ad aver segnato il gol che ha pareggiato l’incontro, Cataldi o Adli possano contribuire anche in questa ottica, come mi auspico che Colpani trovi la forma e la possibilità di giocare una partita intera in attesa poi di quello che è stato senza dubbio l’acquisto più importante e cioè Gudmundsson.

L’ansia da prestazione non può che preoccuparci perché al rientro dalla sosta andremo a Bergamo ad incontrare un’Atalanta che ci affianca in classifica e che è stata sballottata ben bene dall’Inter. L’ansia è legata soprattutto alla difesa viola che continua a prendere gol e a fare errori determinati, contro il Monza eravamo sotto di due reti dopo mezzora e al 40’ Terracciano ha respinto sul palo un bel tiro di Maldini. Non so se ci fossero dei problemi fisici per Quarta e Pongracic, che non sono partiti titolari, ma vedere i tre dietro, Comuzzo Ranieri e Biraghi, fa molta paura ed infatti si è visto il risultato. Ma perché ostinarsi con Biraghi se non è adatto al ruolo? Vero è che la difesa non è stata rinforzata e stiamo aspettando due baldi giovani come Moreno e Valentini, che però non arriverà prima di gennaio. Senza parlare poi del portiere: perché non ha giocato De Gea? Con uno così bravo, il titolare resta Terracciano? Credo che l’allenatore dovrebbe definire questa situazione a favore di chi merita maggiormente di stare tra i pali.

Dall’altra parte, in attacco, anche ieri Kean è andato a segno e in un momento importante perché fare gol e accorciare le distanze proprio alla fine del primo tempo è stato fondamentale per provare poi a completare la rimonta, com’è stato anche se abbiamo dovuto aspettare il 96’. Uno sfinimento! Complimenti per ora a questo ragazzo che sembra partito col piede e la testa giusta e speriamo che entrambe stiano sempre bene perché non c’è altro calciatore che lo possa sostituire.

La Signora in viola