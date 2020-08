CESSIONI, Punto sulle uscite: da Agudelo a Chiesa

"Adesso dobbiamo fare un grande lavoro perché ci sono ancora tanti giocatori da cedere per ridurre il costo degli ingaggi: ad oggi abbiamo infatti ben 40 elementi da piazzare altrove". Non solo acquisti, come confermato appena pochi giorni fa dal presidente Rocco Commisso, la Fiorentina durante le prossime settimane sarà chiamata a un lavoro altrettanto importante per sfoltire la rosa di mister Iachini, tra giovani da mandare in prestito, rientri alla base ed esuberi di cui liberarsi per alleggerire il monte ingaggi. Vediamo dunque, nel dettaglio, la situazione dei più chiacchierati nomi di mercato sul fronte uscite:

- Nikola Milenkovic: il difensore serbo è in trattativa con la Fiorentina per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022, naturalmente a cifre maggiorate. Su di lui ha provato a inserirsi con forza il Milan, ma nelle ultime ore il club gigliato sembra aver deciso di blindarlo, anche alla luce del poco tempo disponibile per trovargli un sostituto all'altezza sul mercato.

- German Pezzella: il capitano argentino piaceva molto al Valencia, che nelle scorse settimane aveva direttamente preso contatti col suo entourage per provare a intavolarne il ritorno nella Liga, ma la rivoluzione che ha visto protagonisti in questi giorni i pipistrelli potrebbe aver cambiato totalmente le strategie di mercato. Anche Pezzella, in scadenza nel 2022, è in trattativa così per il rinnovo coi gigliati.

- Federico Ceccherini: il difensore classe '92, cercato negli scorsi mesi da Genoa e Verona, potrebbe partire (prestito o titolo definitivo) per andare a ritagliarsi altrove un ruolo da protagonista che a Firenze non ha avuto e difficilmente potrà avere nella prossima stagione. Anche quest'anno per lui si contano d'altronde solamente 17 presenze e 1.010 minuti giocati.

- Aleksa Terzic: solo quattro presenze in stagione per il giovanissimo terzino ex Stella Rossa, che è attualmente fuori dal progetto tecnico e volerà sicuramente altrove per continuare il suo percorso di crescita. Sempre che non si decida di cederlo subito a titolo definitivo...

- Dalbert: il terzino brasiliano è arrivato in prestito annuale all'interno dello scambio con Cristiano Biraghi, ma non ha convinto e il suo riscatto ad oggi sembra dunque molto complicato. A meno che Inter e Fiorentina non decidano di allargare il discorso anche al grande obiettivo di Pradè, Radja Nainggolan...

- Erick Pulgar: il centrocampista cileno, pagato 10 milioni di euro solamente la scorsa estate, ha peccato di scarsa continuità durante questa stagione ed è finito nel mirino di alcuni club spagnoli (in primis Betis e Siviglia). Il suo ciclo a Firenze è tutt'altro che chiuso, ma in caso di buona offerta e, soprattutto, di ulteriori arrivi in mediana ecco che la sua situazione potrebbe dunque cambiare.

- Milan Badelj: il croato è stato senza alcun dubbio tra i flop della stagione gigliata, non riuscendo minimamente a ripetere l'altissimo rendimento mostrato prima di andare alla Lazio. È proprio in biancoceleste così che Badelj tornerà a breve visto che la Fiorentina non intende riscattarlo dopo il prestito di questa stagione.

- Kevin Agudelo: arrivato a sorpresa sul gong finale del mercato invernale, per il giovane talento colombiano ci sono due opzioni al momento. Restare come vice-regista o andare a farsi le ossa altrove con un ruolo di maggiore protagonismo: molto dipenderà dalle valutazioni di mister Iachini durante la preparazione estiva.

- Riccardo Sottil: sembra quasi inevitabile che il figlio d'arte possa essere mandato a giocare. Dopo aver avuto poche chance in viola, raramente colte dallo stesso esterno offensivo classe '99, per Sottil si apriranno con ogni probabilità le porte di un club di bassa Serie A o di cadetteria, in prestito.

- Rachid Ghezzal: la Fiorentina ha chiesto il rinnovo del prestito del centrocampista al Leicester, anche se le Foxes per il momento preferirebbero una cessione a titolo definitivo.

- Federico Chiesa: è lui la vera incognita del mercato in uscita della Fiorentina, perché se il classe '97 dovesse partire il ds Pradè sarebbe per forza di cose chiamato a un colpo di livello per rinforzare l'attacco. La domanda però è la seguente: chi pagherà i 70 milioni che chiede Commisso? Ci sono Juventus, Inter e Milan in Italia, ma una cifra del genere potrebbe arrivare forse soltanto dalla Premier League.

- Dusan Vlahovic: dopo aver chiuso la stagione nel peggiore dei modi e con uno scarso feeling con mister Iachini, il giovane attaccante serbo potrebbe essere ceduto in prestito per consacrarsi lontano dal Franchi e rientrare poi fra un anno con una maturità diversa. Occhio però alle sirene che arrivano dalla Bundesliga e dal Milan...

- Patrick Cutrone: nonostante il suo ottimo finale di stagione, il futuro dell'ex rossonero è tutt'altro che scontato. Se dovesse arrivare un bomber di primissimo piano, la Fiorentina potrebbe infatti decidere di rispedirlo subito al Wolverhampton senza esercitare fra un anno il suo obbligo di riscatto. In A ci pensa già il Genoa.

- I ritorni dal prestito: rifaranno possibilmente le valigie anche i vari Kevin Diks, Sebastian Cristoforo, Kevin-Prince Boateng e Rafik Zekhnini, tornati a Firenze dai rispettivi prestiti ma già pronti a salutare di nuovo la maglia viola. Tra nuovi prestiti e cessioni a titolo definitivo, come nel caso di Cristoforo e Boateng.