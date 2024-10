CESSIONI, Infantino e Sabiri: ecco i dettagli dei prestiti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Gino Infantino e Abdelhamid Sabiri sono stati due cameo, poco di più, nella storia della Fiorentina. Il club viola li ha ufficialmente salutati nelle ultime ore: prima (ieri) il marocchino, partito per gli Emirati Arabi e per diventare un nuovo calciatore dell'Ajman Club. Oggi lo ha seguito l'argentino, passato all'Al-Ain (anche qui, Emirati Arabi). Due cessioni in prestito con diritto di riscatto: secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la cifra del riscatto di Infantino è di 7 milioni di euro, mentre quella per l'eventuale riscatto di Sabiri ammonta a 3.

