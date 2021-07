CEROFOLINI, Sarà operato lunedì prossimo

Il portiere Michele Cerofolini ha lasciato il ritiro viola per la lesione completa del legamento crociato anteriore, come comunicato dalla Fiorentina stessa questa mattina. E secondo quanto appreso da Firenzeviola il giocatore si opererà lunedì prossimo per la ricostruzione. Il ginocchio interessato non è quello già operato nel 2019. Un vero peccato per il portiere aretino che da pochi giorni si era aggregato ai viola in ritiro, per lavorare anche in vista del mercato visto che era entrato nel mirino, tra gli altri club, della Ternana.