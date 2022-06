CENTROCAMPO, VALUTAZIONI IN CORSO: CHI TORNA E CHI LASCIA

Un centrocampo su cui riflettere e prendere decisioni. Mentre il mercato comincia già a scaldare i motori, la Fiorentina si interroga su quali giocatori puntare in mediana e chi invece lasciare che viaggi verso altri lidi, con la questione Torreira che sarà fondamentale anche per capire se la società viola dovrà tornare sul mercato per trovare un regista oppure se punterà su un reparto che la stagione passata è stato centrale per tornare in Europa.

Un'altra questione calda sarà quella relativa ad Erick Pulgar, di ritorno dal prestito (non proprio proficuo) al Galatasaray e con scadenza 2023. Il cileno era finito ai margini dopo un inizio di stagione in cui era stato molto importante e la voglia di giocare era troppa per restare in panchina alla Fiorentina, ma in Turchia non ha trovato lo spazio e la continuità che sperava e ora dovrà prendere una decisione: provare a convincere di nuovo Italiano o lasciare Firenze? È difficile pensare ad un nuovo prestito per un giocatore che poi arriverà a scadenza l'anno successivo ma la Fiorentina ha gli occhi e le orecchie aperte verso eventuali offerte, di sicuro la sua situazione è in divenire. Situazione molto simile per quanto riguarda Marco Benassi.

Dovrebbe tornare anche Szymon Żurkowski, il cui futuro sarà deciso entro il 20 giugno: l'Empoli lo riscatterà a 4,5 milioni, poi starà alla Fiorentina decidere se controriscattarlo a 6 milioni e puntare su di lui. La sensazione è che la prossima stagione Zurkowski la giocherà in maglia viola ma - la questione Torreira insegna - fino alle ufficialità non c'è niente di sicuro.

Poi c'è Gaetano Castrovilli che in virtù dell'accordo attuale con la Fiorentina percepirà un ingaggio sopra i 2 milioni di euro e che tornerà presumibilmente l'anno prossimo. Il Mondiale a dicembre gli farà perdere meno partite del normale ma è chiaro che la società viola si interroga se sia il caso di puntare su un sostituto in suo attesa oppure aspettare il classe '97.

Infine Amrabat, Maleh, Bonaventura, Duncan e se vogliamo anche Bianco: cinque centrocampisti che si alterneranno a centrocampo. Un totale attuale di nove giocatori su cui la Fiorentina dovrà ragionare prima di poter intervenire sul mercato.