CAUSIO A FV, Da vedere la volontà di Chiesa. Io...

L’ex giocatore Franco Causio ha parlato direttamente dall’evento Menarini ai microfoni di FirenzeViola.it:

Cosa ne pensa dell’arrivo di Commisso? “I Della Valle li conosco molto bene, sono delle persone eccezionali. Non so per quale motivo abbiano lasciato. Non so che cosa abbia promesso Commisso. Non lo conosco, ma bisogna vedere come si muoverà la Fiorentina sul mercato. Auguro al mio amico Antognoni di lavorare bene e di portare più in alto la sua Fiorentina”.

Il futuro di Chiesa? “Bisogna vedere se lui vuole rimanere. Se la sua volontà è questa è un giocatore che fa la differenza ela Fiorentina ne ha molto bisogno. Io mi auguro che non rimanga e che vada alla Juve (ride ndr)”.