CATALDI, Addio a Lazio duro ma facile scegliere la Viola

Ha riscontrato l'interesse dei lettori la conferenza stampa di presentazione di Danilo Cataldi che appena è arrivato è stato messo in cmapo da Raffaele Palladino nei 70 minuti contro il Monza. Ma è piaciuta soprattutto la sua sincerità da giocatore nato a Roma, cresciuto ed affermatosi nella Lazio nello spiegare il dispiacere di lasciare appunto il club di cui è sempre stato tifoso ma anche della facilità di scegliere una squadra importante come la Fiorentina e in cui ha sentito la fiducia del direttore sportivo e dell'allenatore che lo hanno chiamato: "Sono sincero, la Lazio non l’avrei mai lasciata per quello che rappresenta per me e per tutto ciò che mi ha dato. È normale essere spinti da valori che vengono da dentro. È giusto che lo dica, anche per rispetto dei tifosi della Fiorentina. La scelta della Fiorentina è stata fatta perché, dal momento in cui ho avuto una chiamata con il direttore e con il mister e ho sentito che mi volevano qui, la decisione è stata facile. Io mi sono reso disponibile, sono assolutamente contento e sono desideroso di fare un anno importante".

