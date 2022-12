CASTROVILLI RECUPERA PER IL LUGANO? DOVE ERAVAMO RIMASTI

Se è vero che gli acquisti di gennaio saranno anzitutto da ricondurre ai recuperi dei vari infortunati, il primo sulla lista pare finalmente essere Gaetano Castrovilli. Il centrocampista pugliese tornerà a disposizione di Vincenzo Italiano in occasione dell’amichevole in famiglia con la Primavera di Alberto Aquilani, ma non è da escludere che già domani, contro il Lugano, il classe '97 possa tornare a calpestare il terreno di gioco dell'Artemio Franchi.

Cosa che non accade, udite udite, da otto mesi. In particolare dal 16 aprile di quest'anno, per Fiorentina-Venezia, al 77’ della quale sfida Castrovilli, in lacrime, fu costretto a lasciare il posto a Sofyan Amrabat dopo un colpo al ginocchio che si rivelò più grave del previsto. "Lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro" recitò minaccioso il bollettino pochi giorni a seguire.

Nei mesi successivi, tanto lavoro e non solo fisico: l’ex Cremonese ha infatti avuto modo di essere seguito passo passo da un mental coach in grado di tenerne alto il morale. Anche perché il k.o. era arrivato per l’appunto in un periodo nel quale il giocatore stava dimostrando di aver recuperato la forma migliore, meritandosi in via sempre più continuativa la maglia da titolare. Adesso però il suo calvario è giunto al termine, Castrovilli vede la luce in fondo al tunnel.