CASTROVILLI, Corridore viola: da scommessa a...

Gaetano Castrovilli è una delle sorprese di questo avvio di stagione della Fiorentina. Nonostante le due sconfitte nelle prime due giornate di campionato, il centrocampista è stato uno dei migliori in campo in entrambe le partite. Offrendo tanta qualità legata a molta quantità: il classe '97 infatti è il giocatore viola che ha percorso più km in nelle due sfide giocate: 11.536 km in 194 minuti totali giocati. Il ragazzo sa alternare ottima qualità a un'importante sostanza in mezzo al campo per quanto riguarda la fase di recupero palloni. Mentre quando la Fiorentina è in possesso palla molto spesso è lui (insieme a Badelj) a venire a cercare il pallone per farlo girare. Da scommessa a quasi certezza in questo avvio. Con la Fiorentina che già dai primi giorni di ritiro aveva deciso di puntare sul ragazzo, anche se di certo nessuno si aspettava un inizio così. Sono state rifiutate delle offerte importanti durante il mercato e adesso la società gigliata è pronta ad offrirgli il rinnovo. Blindando così un altro gioiello del proprio vivaio.