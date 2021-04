CASTRO PER BONAVENTURA, DAVANTI I SOLITI DUE

Sogna il bis la Fiorentina che riceve oggi la Juventus al Franchi. Un girone dopo il 3-0 rifilato ai bianconeri a Torino grazie a Vlahovic e Caceres, oltre all’autogol di Alex Sandro, la squadra di Iachini ha soprattutto bisogno di punti salvezza ma l’ultima vittoria di Verona spinge a strizzare l’occhio anche al tabù delle due vittorie consecutive, un motivo in più per attendersi una gara maiuscola da parte dei viola.

Nel silenzio stampa non interrotto da Iachini non si registrano grandi sussulti in termini di formazione, anche perchè già a centrocampo le scelte sono quasi obbligate vista l’assenza per squalifica di Bonaventura. Al suo posto andrà Castrovilli a completare la linea mediana con Amrabat e Pulgar, mentre sulle fasce restano Caceres e Biraghi i favoriti a partire dall’inizio come del resto Ribery e Vlahovic confermati davanti. Dietro Milenkovic torna disponibile insieme a Pezzella e Quarta.

La Juventus rinuncia invece a Chiesa ma ritrova Chiellini in difesa. Davanti a Szczesny ci sarà anche Bonucci mentre Danilo e Alex Sandro saranno i terzini. Con Cuadrado avanzato sulla destra del centrocampo dall’altra parte spazio a Ramsey con Bentancur e Rabiot in mezzo, davanti Dybala è favorito nel ballottaggio con Morata per giocare al fianco di Cristiano Ronaldo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Dybala, Cristiano Ronaldo