CASINI A FV, Ritardo di qualche mese per il cs

È stato in diretta Instagram con FirenzeViola.it il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, ospite della nostra maratona Instagram in favore di Osma Onlus. Queste le sue parole: "L'Ospedale di Santa Maria Annunziata è stato uno dei primo ospedali ad operarsi in favore dei contagiati. Si è dimostrato centrale e un punto di riferimento in ambito regionale, a maggiore ragione durante questa emergenza. Commisso? Non ci fosse stata l'emergenza il presidente sarebbe stato qui da marzo perché avrei dovuto incontrarlo. L'ho sentito per Pasqua, il presidente si fa sempre sentire molto vicino. Si è fatto sentire se c'era bisogno di qualcosa sul territorio. Col presidente abbiamo fatto di recente il punto sul centro sportivo. Non penso ci sarà un rallentamento grosso. A settembre saremmo dovuti partire. Quei lavori già avviati di ristrutturazione sono sospesi. Si sta parlando di un ritardo di un paio di mesi. Ma vogliamo recuperare questo ritardo. Vorrei riaprire presto i parchi pubblici, ricordo la regola di base di non uscire, ma la prima cosa che farò è ridare gli spazi ai bambini".