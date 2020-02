CARNASCIALI A FV, Il peggio ancora non è passato

Nel corso della lunga intervista concessa da Daniele Carnasciali a FirenzeViola.it, l'ex terzino della Fiorentina ha commentato anche l'esperienza fin qui del suo ex compagno di squadra Iachini e il momento della Viola: "Ho giocato con Iachini a Firenze e a Venezia, lo conosco bene. Ho ritrovato lo stesso Beppe che conoscevo da giocatore. Tecnicamente lo prendevo anche in giro ma è uno che ci ha messo sempre grinta e attenzione nel fare le cose per bene altrimenti non avrebbe fatto la carriera che ha fatto. E da allenatore vedo che chiede le stesse cose, attenzione e grinta, ai suoi giocatori. Credo sia l'allenatore giusto per riportare in alto la Fiorentina".



Dopo questa vittoria, il peggio è passato?

"No, noi viviamo di alti e bassi, passiamo dall'euforia alla depressione e viceversa, ma in questo caso non siamo ancora fuori dalla zona di pericolo perciò non ci montiamo la testa. Però si sta andando sulla strada giusta, crescendo di partita in partita".

