CAPITAN RIBERY E I 149 GOL: CACCIA ALLA CIFRA TONDA

La partita di questa sera si rivelerà cruciale per quanto che riguarda il futuro immediato di Giuseppe Iachini. L'ombra di Cesare Prandelli incombe, pertanto il tecnico marchigiano dovrà affidarsi ai suoi migliori giocatori, su tutti inevitabilmente Franck Ribery. L'attaccante francese sarà chiamato a scacciar via quei malumori che qualcuno gli associa ultimamente, senz'altro legati al momento per nulla esaltante vissuto dalla squadra in genere, e lo farà con la fascia di capitano al braccio. Questo tanto per sottolineare la sua importanza all'interno del gruppo, se mai ce ne fosse stato bisogno.

L'ex Bayern Monaco risulta ancora a secco di gol nell'attuale campionato, infatti il suo principale obiettivo sarà aggiungere ai già 2 assist serviti a San Siro contro l'Inter la prima marcatura stagionale. E avrà un motivo in più per farlo: il classe '83 vanta in 582 gare giocate in tutte le competizioni 149 reti, dunque oggi sarà caccia alla cifra tonda. Pronto a timbrare la sua 27^ presenza in maglia viola, Ribery opererà molto probabilmente al fianco di Dusan Vlahovic per un tandem offensivo che dovrà necessariamente dare risposte concrete in una situazione oltremodo difficile.