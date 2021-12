CANOVI A FV, Rocco contro gli agenti? Idee fuorilegge

Per commentare il botta e risposta tra la Fiorentina ed i procuratori, nella giornata di ieri la redazione di FirenzeViola.it ha contattato Dario Canovi, decano dei procuratori, che ha parlato ai nostri microfoni di alcuni interessanti aspetti della tematica."Alcune proposte fatte dalla Fiorentina in merito al ruolo e all'attività dei procuratori per un calcio più sostenibile sono fuori legge. Chi ha scritto quel vademecum dovrebbe sapere che un contratto di lavoro subordinato di quel tipo non può durare più di 5 anni, lo dice la legge. Alcune cose mi sembrano giuste: per esempio la totale trasparenza sulle commissioni, oppure il fatto delle singole procure nei trasferimenti. Ma altri punti sono pura follia, sono totalmente illegittimi: la considerazione che viene fatta sul limite sulle commissioni non ha alcune speranza di successo, ed è pura follia l'ingresso di una camera di compensazione. Questi dieci punti danno la sensazione che la Fiorentina voglia tornare al tesseramento vecchio come era una volta, tipo con il vincolo a vita. Ma così facendo i calciatori sono trattati quasi come merce".

