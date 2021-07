CAMBIANO I NOMI MA NON LE LINEE GUIDA

Manca sempre meno all'inizio della nuova era targata Vincenzo Italiano. L'ex tecnico dello Spezia è pronto a cominciare questa nuova avventura con grande entusiasmo, come ha affermato nel tardo pomeriggio di oggi anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone che è in costante contatto col neo tecnico viola. Il raduno e il ritiro di Moena saranno due tappe fondamentali per capire le intenzioni di alcuni calciatori su cui pendono ancora molti dubbi e il futuro rimane incerto. In seguito il gruppo passerà sotto i raggi x del tecnico che farà le sue attente valutazioni durante il ritiro.

Certo è che le linee guide sul mercato non dovrebbero essere cambiate molto. Intanto c'è da sottolineare come una mini rivoluzione sia già iniziata dal momento che la Fiorentina ha deciso di non rinnovare i contratti a tre ultratrentenni (Caceres, Borja Valero e Ribery), rimarcando così la volontà di costruire una Fiorentina giovane. Nonostante però la bufera Gattuso, cha ancora oggi sembra lontana dalla parola fine considerato il botta e risposta tra lo stesso allenatore e Joe Barone, le priorità in vista del mercato estivo, per quanto riguarda i ruoli, non dovrebbero essere cambiate radicalmente.

Anche perché il sistema di gioco su cui nascerà la Fiorentina di Italiano sembra improntata sul 4-3-3 e la dirigenza viola già si era mossa verso quella idea di squadra, tastando il terreno per giocatori adatti a questo sistema di gioco. Uno dei quattro tasselli in lista è già stato occupato da Nico Gonzalez, esterno offensivo che sembra sposarsi perfettamente con il calcio propositivo e brillante di Italiano. Quelli mancanti non sono cambiati: un altro esterno offensivo, un centrocampista e un centrale difensivo. Possono sicuramente essere cambiati gli intepreti e i nomi ma non le linee guida.