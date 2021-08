CALLEJON, Senza offerte potrebbe restare a Firenze

José Maria Callejon potrebbe rimanere alla Fiorentina. E' questa una delle notizie più lette sulle pagine di FirenzeViola.it nella giornata di oggi dove viene spiegato come lo spagnolo non abbia assolutamente lo status di incedibile, ma che comunque, sena proposte convincenti e soluzioni alternative per rimpiazzarlo, Italiano sarebbe ben contento di tenerlo. Il tecnico ex Spezia infatti apprezza molto le doti del classe '87.

