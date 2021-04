CALLEJON, Sarà l'arma in più in questo rush finale?

17 presenze tra campionato e Coppa Italia, di cui sei da titolare, un solo gol e appena un assist. Numeri davvero deludenti per José Maria Callejon, soprattutto se si considera che lo spagnolo è il secondo calciatore più pagato dell'intera rosa della Fiorentina. Arrivato a Firenze con l'obiettivo di non far rimpiangere il partente Chiesa, l'ex Napoli non è mai riuscito ad affermarsi in maglia viola.

Con Beppe Iachini, però, le cose possono cambiare. "Callejon ha qualità importanti, mi farà piacere recuperare anche lui alla causa della Viola” ha dichiarato il tecnico della Fiorentina. Il minutaggio del giocatore, con Prandelli in panchina, è stato a dir poco scarso e infatti Callejon non gioca una partita da titolare da circa tre mesi, dal terribile Napoli-Fiorentina 6-0.

L'obiettivo di Iachini adesso deve essere quello di recuperare il miglior Callejon per questo rush finale e per ottenere i punti che regalerebbero alla Fiorentina la salvezza matematica.