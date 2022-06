CALLEJON, Equivoci tattici e 4 assist: è addio

Si conclude dopo 55 presenze, due gol e quattro assist l’avventura in maglia viola di José Maria Callejon, il cui contratto con la Fiorentina scadrà questa sera a mezzanotte, dopo due anni non propriamente semplici in cui lo spagnolo - arrivato nell’estate 2020 a parametro 0 come sostituto di Federico Chiesa - ha faticato a ripetere le prestazioni messe in mostra nel corso della sua lunga parentesi a Napoli. A complicare le cose in partenza, tuttavia, è stato l’equivoco tattico a cui l’ex Real è stato sottoposto.

Callejon, da sempre uno degli esterni più prolifici della Serie A per gol e assist nel 4-3-3, è stato infatti costretto ad adattarsi in partenza al 3-5-2 di Beppe Iachini e poi anche a quello di Prandelli, che tuttavia all’inizio della sua avventura a Firenze aveva provato a cambiare credo tattico anche per esaltare le caratteristiche dello spagnolo. Anche con Italiano, in questa stagione, le cose non sono andate poi così meglio, nonostante 30 partite su 38 giocatore in campionato (l’esatta metà delle quali, ovvero 15, da titolare): 2 assist e appena una rete.