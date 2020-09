CALENDARIO 2020/21, Tutte le informazioni

Alle ore 12 comincia ufficialmente la nuova stagione della Serie A, con il sorteggio dei calendari per la prossima stagione. Grande attesa per capire quale sarà l'ordine con cui la Fiorentina affronterà le sue avversarie a partire dal 19 settembre. La diretta del sorteggio sarà sul canale Youtube della Lega e in forma testuale qua su FirenzeViola.it, ricordando che la Fiorentina non potrà incontrare Sampdoria e Napoli mentre non si può incontrare alcuna squadra affrontata lo scorso anno alla stessa giornata. Nel caso invece fossero estratte alla prima Inter ed Atalanta, vista la loro conclusione ritardata della stagione la Fiorentina giocherebbe il 26-27 settembre, a quel punto forse con Pulgar ma certamente non con Amrabat che dovrà invece scontare una giornata di squalifica.

Queste le date previste per le giornate, con la conclusione il 23 maggio 2021.

1ª GIORNATA: 19-20 settembre 2020

2ª GIORNATA: 26-27 settembre 2020

3ª GIORNATA: 3-4 ottobre 2020

4ª GIORNATA: 17-18 ottobre 2020

5ª GIORNATA: 24-25 ottobre 2020

6ª GIORNATA: 31 ottobre-1 novembre 2020

7ª GIORNATA: 7-8 novembre 2020

8ª GIORNATA: 21-22 novembre 2020

9ª GIORNATA: 28-29 novembre 2020

10ª GIORNATA: 5-6 dicembre 2020

11ª GIORNATA: 12-13 dicembre 2020

12ª GIORNATA: 16 dicembre 2020

13ª GIORNATA: 19-20 dicembre 2020

14ª GIORNATA: 23 dicembre 2020

15ª GIORNATA: 3 gennaio 2021

16ª GIORNATA: 6 gennaio 2021

17ª GIORNATA: 9-10 gennaio 2021

18ª GIORNATA: 16-17 gennaio 2021

19ª GIORNATA: 23-24 gennaio 2021

20ª GIORNATA: 30-31 gennaio 2021

21ª GIORNATA: 3 febbraio 2021

22ª GIORNATA: 6-7 febbraio 2021

23ª GIORNATA: 13-14 febbraio 2021

24ª GIORNATA: 20-21 febbraio 2021

25ª GIORNATA: 27-28 febbraio 2021

26ª GIORNATA: 6-7 marzo 2021

27ª GIORNATA: 13-14 marzo 2021

28ª GIORNATA: 20-21 marzo 2021

29ª GIORNATA: 3-4 aprile 2021

30ª GIORNATA: 10-11 aprile 2021

31ª GIORNATA: 17-18 aprile 2021

32ª GIORNATA: 21 aprile 2021

33ª GIORNATA: 24-25 aprile 2021

34ª GIORNATA: 1-2 maggio 2021

35ª GIORNATA: 8-9 maggio 2021

36ª GIORNATA: 12 maggio 2021

37ª GIORNATA: 15-16 maggio 2021

38ª GIORNATA: 22-23 maggio 2021